Министр обороны России Андрей Белоусов провел переговоры с главой оборонного ведомства Узбекистана генерал-майором Ботиром Кудратходжаевым в рамках рабочего визита в республику. Об этом проинформировали в Минобороны РФ.

Белоусов отметил высокий уровень сотрудничества двух стран в военной сфере и подчеркнул его значение для укрепления безопасности в Центральной Азии.

«Сотрудничество оборонных ведомств двух стран достигло высокого уровня и продолжает расширяться», — сказал министр.

По его словам, Россия и Узбекистан реализуют программу стратегического партнерства в военной области на 2026–2030 годы, в рамках которой ежегодно проводят свыше 60 совместных мероприятий.

Особое внимание стороны уделяют боевой подготовке войск и проведению учений. В октябре российские и узбекистанские подразделения сухопутных войск отработали совместные задачи на полигоне «Термез».

Еще одним направлением сотрудничества Белоусов назвал обучение военнослужащих Узбекистана в российских учебных центрах, а также проведение занятий под руководством российских инструкторов.

Кудратходжаев, в свою очередь, заявил о заинтересованности Ташкента в дальнейшем расширении взаимодействия с Москвой в оборонной сфере и вопросах региональной безопасности.

«Следует отметить, что на сегодняшний день наблюдается положительная динамика развития сотрудничества в военной сфере», — сказал министр обороны Узбекистана.

По итогам переговоров стороны подписали План сотрудничества между министерствами обороны России и Узбекистана на 2027 год.

Ранее в ходе визита в Таджикистан Путин обсудил с Эмомали Рахмоном вопросы работы российской военной базы и региональной безопасности.