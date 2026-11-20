С 2027 года российские студенты и преподаватели не смогут ездить на бесплатную учебу и стажировки в европейские университеты. Еврокомиссия официально закрыла доступ к программе Erasmus+ частным лицам, проживающим в РФ, а также университетам, работающим на территории России. Об этом заявлено в гайде Erasmus+ на 2027 год, опубликованный 18 ноября 2026 года.

Кого коснется запрет

Комментируя этот запрет, в Forbs написали, что в представленном документе Российская Федерация выделена в отдельный регион. «В его описании сказано, что организации, зарегистрированные в России, а также физические лица, проживающие в этой стране, не могут участвовать в программах Erasmus+ ни в каком качестве (заявителей, партнеров, принимающих сторон, индивидуальных участников). Запрет распространяется на все инициативы Erasmus+. Ограничение привязано к месту проживания, а не к гражданству: обладатели российских паспортов, легально находящиеся за пределами страны, под запрет не попадают», — сообщило издание.

Также введены точечные ограничения для белорусских организаций и физических лиц. Однако пока неясно, коснутся ли ограничения уже одобренных заявок.

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Здесь стоит отметить, что на самом деле широко анонсированные перемены давно введены и так: сотрудничество с российскими вузами Еврокомиссия заморозила по этой программе еще в 2022 году, тогда их финансовая и иная поддержка из бюджета ЕС была прекращена. Российские студенты могли индивидуально подавать заявки на многие стипендии, без привязки к вузу, но это уже были довольно редкие ситуации.

Запрет касается всех, кто проживает на территории РФ, вне зависимости от гражданства. Граждане РФ, постоянно живущие в других странах, сохраняют право на участие в программе.

Обычное поступление в европейские вузы на бакалавриат, в магистратуру и платная учеба в Европе для абитуриентов из России тоже не запрещена. Но придется самому оплачивать и свое проживание, и обучение. Зато и отбор пройти проще.

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Что это означает для нас?

Erasmus+ — это крупнейшая международная программа Евросоюза, полностью оплачиваемая из бюджета ЕС. Благодаря ей студенты и преподаватели из разных стран могут бесплатно учиться, проходить стажировки и обмениваться опытом. Самая популярная и востребованная часть программы – совместные магистратуры. Студент может учиться сразу в нескольких странах Европы по одной программе (по семестру в каждом университете с перезачетом предметов) и получить диплом двух или больше вузов. Также по программе организовывают летние лагеря, волонтерские и спортивные программы для молодежи. Преподаватели могут получать гранты на стажировки либо читать лекции в других университетах.Так как программа очень востребована, то конкурс на получение стипендии всегда был очень высок. За семь лет, с 2014 по 2021 год, в ней приняли участие больше 13 000 студентов и преподавателей из России, из них более 5000 — преподаватели и работники вузов. Учитывая, что в России около 4 млн студентов, это очень небольшое количество. И все же наша страна входила в число лидеров по количеству выдаваемых грантов. Например, в 2019 году из РФ в Европу отправились 2 214 человек, а в 2020 году — 2 172 человека. В европейских магистратурах в 2020 году стипендию получали 72 человека из РФ, в 2022 — 85, в 2022 — 66. Всего в программе обменов участвовали до 250 российских вузов.

Безусловно, любые ограничения на взаимодействие между вузовскими профессорами, талантливыми студентами из других стран негативно сказываются на развитии высшей школы. Однако не стоит отчаиваться - у нас у самих вполне ликвидное образование, недаром же в России постоянно увеличивается число иностранных студентов.

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А есть ли гранты в вузах Азии?

Азиатский аналог многосторонних обменов (когда студент может за два года поучиться в университетах разных стран, как по Erasmus+) — программа CAMPUS Asia, но она работает только для граждан Китая, Японии, Южной Кореи, Сингапура, Индонезии и т. п.

Студенты из России могут подать заявку на учебу и стажировку по двустороннему обмену на национальный правительственный грант, скажем, Китая, Вьетнама, программы БРИКС или ШОС. Например, можно попробовать пройти отбор на стипендию правительства Китая CSC, которая предоставляет очень хорошее финансирование. Грант покрывает плату за обучение, общежитие, медицинскую страховку и включает ежемесячную выплату (2 500–3 500 юаней в зависимости от ступени обучения, в рублях это примерно 30-40 тыс.). Также могут отбираться на стажировки преподаватели и исследователи до 50 лет по квотам Минобрнауки РФ. Некоторые российские вузы (МГУ, СПбГУ, НГУ, РУДН, ДВФУ и др.) имеют прямые соглашения на обучение по обмену с китайскими.

Помимо Китая, для граждан России доступны стипендиальные программы в Японии, Южной Корее, Вьетнаме, Индии.

Для обучения в китайских вузах необходим сертификат о знании китайского или английского языка (в зависимости от программы) на очень хорошем уровне. По некоторым данным, такие стипендии получают несколько тысяч студентов из РФ ежегодно.