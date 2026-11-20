Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что НАТО готовится к вооруженному противостоянию с Россией, которое руководство альянса прогнозирует в перспективе трех-пяти лет. Об этом дипломат сообщила на брифинге.

По словам Захаровой, заявления генерального секретаря НАТО Марка Рютте об отсутствии непосредственной угрозы со стороны России расходятся с планами, которые разрабатывает военный блок. Она отметила, что альянс продолжает формировать сценарии, направленные против РФ.

«На свет появляются все более враждебные планы этого самого альянса», — сказала она.

В качестве примера представитель российского внешнеполитического ведомства привела концепцию «Теория победы», представленную в октябре верховным главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексисом Гринкевичем.

Как пояснила Захарова, документ предусматривает возможность нанесения ударов по объектам на российской территории, в том числе невоенного назначения, на расстоянии до нескольких тысяч километров.

«В рамках подготовки к практической реализации этой „Теории победы“ Северо-Атлантический альянс стимулирует развитие кооперации между военно-промышленными компаниями для разработки новых дальнобойных видов вооружения», — заключила дипломат.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в НАТО надули РФ, нарушив обещания не расширять альянс на восток.