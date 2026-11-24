Президент США Дональд Трамп провел традиционную церемонию помилования индеек в Белом доме накануне Дня благодарения. В этом году от праздничного ритуала освобождение получили две птицы, которым дали имена Свобода и Перышко. В мероприятии также участвовала первая леди Меланья Трамп.

По словам американского лидера, индейки были выращены фермерами в штате Западная Вирджиния. Общий вес двух птиц составляет около 37 килограммов. Перед церемонией их разместили на одну ночь в историческом вашингтонском отеле Willard, где традиционно останавливаются индейки, ожидающие встречи с президентом.

После получения помилования птицы отправятся в штат Техас. Там Свобода и Перышко будут жить на территории птицеводческого центра при Техасском университете. Президентская церемония помилования индеек является ежегодной традицией, приуроченной к празднованию Дня благодарения в США.

Ранее сообщалось о том, что стоимость ужина на День благодарения в США выросла впервые с 2022 года.