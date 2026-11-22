Стала ли трехсторонняя встреча Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа в Шэньчжэне новой Ялтинской конференцией, о чем удалось договориться, и как это повлияет на украинский кризис, aif.ru рассказал директор по научной работе Международного дискуссионного клуба Валдай Федор Лукьянов.

Ялта или нет

Глеб Иванов, aif.ru: — Перед встречей в Шэньчжэне СМИ сравнивали ее с Ялтинской конференцией. Эксперты считали это сравнение некорректным, а вот Владимир Путин схожесть нашел. Похоже или нет?

Федор Лукьянов: — Схожесть только в одном. Это можно назвать большой тройкой, потому что действительно встретились лидеры трёх очень больших и, пожалуй, наиболее влиятельных государств мира. Влиятельных очень по-разному, и в разных сферах Но каждая из них, конечно, выделяется. Скажем так, это две сверхдержавы и одна приближающаяся к ним. И вот этот формат отсылает к той большой тройке, которая была именно тогда, в 40-е годы. С тех пор других такого рода конфигураций не было.

Отсюда сравнения. Но параллель чисто композиционная. Что же касается содержания, то нет, это, конечно, совсем другое. Обстоятельства, отношения, предпосылки и возможные последствия, они никак не коррелируются с Ялтинской конференцией.

— США долгое время считали себя «особенной» державой. А тут решили на равных встретиться с Россией и Китаем. Почему?

— США действительно чувствовали и позиционировали себя как безусловного мирового лидера. И они либо встречались один на один по конкретным вопросам с разными странами, либо собирали большие собрания, в которых определяли повестку.

А здесь, пожалуй, впервые за очень долгое время не двусторонний и не американо-центричный формат. Да, можно сказать, что фактически США признали некоторое изменения ситуации, когда они доминантой себя больше в прежнем понимании не видят.

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Про что была встреча?

— По итогам саммита было принято итоговое заявление. И там четыре пункта. Давайте пробежимся по ним, чтобы понять итоговый результат. В первом говорится о реформировании ООН. Стоит ли ожидать, что будут какие-то практические шаги, предпринятые США, Россией и Китаем в этом направлении?

— Нет, я не думаю, что может быть что-то предпринято. Все понимают, что реформирование ООН необходимо. США давно говорят, что эта контора не выполняет свои функции. Россия постоянно подчёркивает непредставительный характер Совбеза. Но какие реформы нужны ООН каждый понимает по-своему. Хорошо, что они в целом зафиксировали, что изменения нужны. Но по той формулировке, которая есть, они так сказать, в детали решили не вдаваться.

— Второй пункт про важность стабильных энергопоставок на мировой рынок. Значит ли это, что с России снимут нефтяные санкции?

— Нет, я не думаю, что это приведёт к снятию санкций. А вот к приостановке или продлению приостановки санкций против российского дизеля, это привести может.

Опять же, если начинать вдуматься, то кто, собственно, виноват в нарушении поставок? Я думаю, что когда США этот пункт поддерживали, они имели в виду Иран, который блокирует Ормузский пролив. А Россия имела в виду санкции, которые тоже мешают свободным поставкам. А Китай имел в виду всё на свете.

Короче говоря, здесь снова тот уровень согласия, который не допускает немедленной детализации. Хотя сам факт того, что это зафиксировали, с российской точки зрения смотрится позитивно, потому что действительно получается, что все согласились, что не надо препятствовать поставкам.

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— Третий пункт был про принцип соблюдения иммунитета официальных лиц. Трамп, выступая, заявил, что Международный уголовный суд не должен превышать свои полномочия. Можно ли здесь ждать согласованных санкций от трёх стран в отношении МУС?

— Санкции в отношении МУС Штаты уже ввели. Но любопытно, что тема всплыла.

Насколько я знаю, инициатива была именно американская. США всегда очень болезненно относились к любым попыткам вмешиваться в их дела. А тут еще и Израиль задело, интересы которого для Вашингтона чрезвычайно важны. России, понятно, тоже за МУС никакого резона заступаться нет. У нас свои счёты к этой организации.

Тут более интересно, почему Китай согласился. У Китая каких-то особых проблем с МУС нет. Вероятно, здесь они исходили из того, что раз хотят американцы, и Россия поддерживает, почему нет? Потому что сама идея того, что китайские граждане не должны подвергаться преследованиям со стороны непонятно кого, она, безусловно, им импонирует.

Так что этот пункт в совместном заявлении опять появился по принципу «Нашли тему, по которой разногласий нет».

— Четвёртый и последний пункт — про ядерное оружие, про ядерное сдерживание. Мы знаем, что между США и Китаем есть разногласия по этому вопросу. Китай не хочет вести с американцами переговоры о сокращении ядерных вооружений, потому что у него и так гораздо меньше ядерных зарядов. Здесь опять нашли формулировку, чтобы она всех устраивала, но чтобы в детали не погружаться?

— Формулировка классическая. Она ещё с восьмидесятых годов фигурирует: что ядерная война не должна быть развязана и в ней не может быть победителей.

Тут более интересно, что Си Цзиньпин устно сказал, что надо стремиться к уничтожению ядерного оружия, к отказу от него. Это неожиданно. Ядерные страны давненько такого не говорили. Но поскольку из этого ничего не вытекает, то почему бы и не сказать? Все прекрасно понимают, что ни Россия, ни США, ни другие ядерные страны свое ядерное оружие не уничтожат. А раз так, то почему бы не показать себя миротворцем? Очень выигрышная позиция.

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— Мы пробежались по всем четырем пунктам, и напрашивается вывод, что никаких практических итогов не будет. Тогда в чём же смысл саммита?

— Значимость саммита в том, что это важно, когда три крупнейшие страны ведут друг с другом разговор. И еще он показывает, что в современном мире всё возможно. Мы находимся в той точке, когда любые ранее немыслимые или с трудом представляемые конфигурации могут возникнуть.

Никто особо в эту встречу не верил довольно долго. Но тем не менее она состоялась. Например, для китайцев этот формат совершенно не свойственен. Но, тем не менее, они согласились. Поэтому здесь важность не в каких-то практических шагах, которые последуют — вряд ли что-то последует. А в том, что продемонстрирована сама способность такого рода разговора.

Для нас практический итог, что США как бы признали, что они не над всеми, а всё-таки на одном уровне. Еще один очень важный фактор, что это не коллективный Запад, к которому мы так привыкли. Америка выступает сама по себе, ведёт разговор с крупными державами. А Европы там нет. И Америка её интересы не представляет. Это довольно существенное изменение, потому что все предшествующие годы и десятилетия Запад так или иначе был тем самым «коллективным».

— Западные СМИ в унисон говорят, что встреча — поражение США и победа Путина.

— Они там всё время во всём пытаются увидеть победу Путина и поражение Трампа. Я думаю, что к таким заявлениям надо относиться спокойно. Это их внутренняя борьба. Хотя то, что России все произошедшее объективно выгодно, это очевидно.

Будет там результат практический или нет, но после всего этого говорить о каком-то едином фронте против России нельзя. Опять же, это не означает, что теперь всё изменится, но капля камень точит. И создание определённого рода прецедентов в таких делах — это важный момент.

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Загадочный АТЭС

— На саммите АТЭС, который стал площадкой для встречи, тоже было много интересного. Например, Владимир Путин встретился с премьер-министром Японии впервые за семь лет, с президентом Южной Кореи. Обе страны тоже считаются частью коллективного Запада. Что это означает? Стена рушится?

— Стена дала трещину, когда появился Трамп. Он первым перестал действовать в унисон. Но конечно, и восточно-азиатские соседи России, особенно Южная Корея, без восторга следовали единой западной политике, понимая, что они довольно много теряют. И когда представилась возможность возобновить диалог, они её не упустили. Вряд ли это приведёт к каким-то серьёзным сдвигам, но это знак, что в случае какого-то изменения ситуации они будут первыми, кто начнёт налаживать мосты обратно.

Переговоры с Европой

— На пресс-конференции по итогам встречи Владимир Путин сказал, что пока не изменится руководство в европейских странах, то ждать изменения политики бессмысленно. Мне кажется, президент раньше вслух такое не проговаривал?

— Да, пожалуй, это было произнесено впервые.

В 2027 году в нескольких европейских странах пройдут выборы. Самые важные из них — президентские выборы во Франции, где гипотетически шансы на успех есть у Марин Ле Пен. Даже если она победит, я очень сомневаюсь, что она бросится налаживать отношения с Россией. Но это сильно повлияет на внутри европейскую атмосферу. Она прямо говорит, что когда станет президентом, перестанет выделять деньги Украине. Не потому, что она за Россию, а потому что она должна их пустить на другие нужды.

И Путин по сути открыто сказал, что мы подождём, пока там прояснится обстановка, а там глядишь, что-нибудь и замаячит.

— По этой логике мир сейчас невозможен, потому что в Европе у власти не те люди. Т.е., получается, что нам надо ещё подождать?

— Те, кто сейчас, никакого мира и не допускают. Сейчас были переговоры, всплеск позитивных ожиданий, особенно после звонка телефонного двух северян. Но опять всё вернулось к обсуждению тем, которые для России неприемлемы: членство Киева в НАТО и размещение на Украине западных войск. Дальше никуда разговор не продвинется.

И американские усилия, будем считать их искренними, они опять упрутся в полную невозможность администрации Трампа свернуть европейцев с их позиции. Если ему это не удалось год назад после Анкориджа, когда он был гораздо политически сильнее, чем сейчас, то вряд ли удастся это теперь, когда разгромно проиграны выборы в Конгресс, и новый его созыв будет активно ставить Белому дому палки в колеса.

Поэтому да, остается ждать, как повернут ситуации выборы в европейских странах.