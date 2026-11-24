Трамп назначил очередную блондинку на должность в Белом доме. Похоже, президент США всё ещё не наигрался в куколок.

После серии масштабных технологических сбоев — в Америке зависли аэропорты, банки и почтовые сервисы — Дональд Фредович уволил национального кибердиректора США Шона Кэрнкросса. И назначил на эту должность Кирстен Дэвис. Причём она не только блондинка, но и косметолог-визажист по образованию. Почти год проработала главным информационным директором Пентагона, где боролась с «устаревшими системами и неоптимизированными данными». Противники Трампа, конечно, уже вовсю критикуют и клевещут, но знаете, возможно, Кирстен и не сумеет навести порядок, зато уж точно наведёт красоту.

Неуёмные аппетиты

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отказался участвовать в новом еврокредите для Украины, потому что не верит, что киевский диктатор отдаст потом хотя бы цент. А глава правительства Чехии Андрей Бабиш и вовсе заявил, что Украине нельзя давать деньги из европейского бюджета — пусть «коалиция желающих» собирает средства за пределами континента. Ну то есть вместе с Зеленским буквально идёт по миру с протянутой рукой. Также Бабиш раскритиковал бюджет Евросоюза, в котором на содержание чиновничьего аппарата запланировано 100 миллиардов евро. Как видите, Урсула себя и своих прихвостней не обидела — нарисовала от всей души.

Небо закрыто

Мерца лишили лицензии на управление самолётом. Канцлер Германии больше 15 лет катал жену и близких друзей на двухмоторном «Даймонде». «Зелёные» даже публично обвиняли его в загрязнении атмосферы. Подсчитали, что минимум 30 тонн углекислого газа на совести Фрица. Для продления лицензии канцлеру надо было налетать 12 часов, но времени на это в его плотном графике не нашлось. Поэтому Мерц продал самолёт. Всё-таки прав был Горький: рождённый ползать летать не может.

Дело на полмиллиона

Шведский политик Ларс Эрикссон, который возглавлял муниципалитет Йокмокк, в свободное время продюсировал порнофильмы, а в некоторых даже снимался. Под псевдонимом Ханс. Когда шокирующие факты вскрылись, Эрикссона уволили. Но не за аморальное поведение. Просто побоялись, что если он останется в должности начальника Йокмокка, то компромат может стать поводом для шантажа и давления. И выплатили неустойку в 7 окладов — больше полумиллиона шведских крон. Почти 5 миллионов рублей на наши деньги. Зато наконец-то раскрыто значение фразы, которую вы наверняка часто слышали от своего деда, — именно так выглядит Йокмоккарёк.