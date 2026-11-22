Республиканская партия и президент США Дональд Трамп потерпели разгромное поражение на промежуточных выборах в Конгресс, а демократы уже пообещали возобновить поддержку Украины. О дальнейших перспективах мирных переговоров aif.ru рассказал экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США, бывший инспектор по оружию массового поражения спецкомиссии ООН по Ираку Скотт Риттер.

Возможна ли сделка по Украине?

Екатерина Волковицкая, aif.ru: После встречи с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым Дональд Трамп пообещал «большую прекрасную сделку» по Украине. В январе Конгресс США переходит под контроль Демократической партии. Как это скажется на украинском конфликте?

Скотт Риттер: Я считаю, что теперь, после промежуточных выборов, Дональд Трамп свободен. О том, что демократы придут к власти и начнут выделять деньги (Украине — прим. ред.), говорят много, но американскому народу это не нужно. Американцы этого не хотят. На выборах они не поддерживали выделение дополнительных средств Киеву, они проголосовали против Дональда Трампа, потому что он не смог добиться мира. На что же тогда рассчитывают демократы, продвигая идею войны?

Еще один важный момент: президент Соединенных Штатов — это глава исполнительной власти. Да, существует концепция разделения властей, согласно ей ветви власти равны, но на деле это не совсем так. Вся полнота исполнительной власти сосредоточена в руках президента. Конечно, Конгресс может преодолеть президентское вето: если законодатели выдвигают предложения, а президент накладывает на них вето, законодатели могут это вето преодолеть. Однако нынешнему составу Конгресса голосов для автоматического преодоления вето не хватает, им нужно заручаться поддержкой республиканцев. И среди республиканцев нет тех, кто жаждал бы войны. По крайней мере, в достаточном количестве.

Поэтому я считаю, что Трамп вполне может сдерживать Конгресс, а затем пытаться прийти к миру. Для этого нужно оказывать давление как на правительство Зеленского, так и на Европу, чтобы они приняли новую реальность — ту самую, о которой шла речь в Абу-Даби. И здесь важно не просто прекратить конфликт, не просто отсрочить новую войну, но создать долговечную европейскую систему безопасности.

— Вы говорите, что для достижения мира нужно оказывать давление на Украину. Есть ли у США рычаги давления на Киев, работают ли они? Или же влияние Европы тут гораздо сильнее, и без участия европейцев никакого урегулирования не будет?

— У нас только эти рычаги и остались. Нам просто не хватает политической смелости, чтобы их применить. Полностью, на 100% отключить Starlink. Полностью исключить все американские технологии. Прекратить передачу любых американских разведданных, перекрыть все американское финансирование, прямое или косвенное… словом, полностью убрать любое американское присутствие. Если Украина хочет играть в глупые игры, пусть играет в них сама. В отношении Европы тоже есть инструмент — санкции. Представьте, если бы мы сказали немцам: «Если отправите на Украину еще хоть какое-то оружие, мы введем против вас такие же санкции, как против России». У Германии просто не останется выбора. Если мы бы хотели, чтобы эта война закончилась, мы могли бы закончить ее хоть сегодня.

Скотт Риттер. Фото: www.globallookpress.com/ Bocharov Denis

Проблема в том, что мы, похоже, не хотим ее завершения, мы цепляемся за иллюзию, будто можно давлением заставить Россию пойти на компромиссы. А ведь российское руководство уже демонстрировало готовность к компромиссам. Владимир Путин сам говорил, что Россия была готова к компромиссам на встрече в Анкоридже. В США это восприняли как признак слабости. И теперь мы продолжаем действовать, исходя из следующего убеждения: если достаточно затягивать войну, Россия сама к нам придет. Впрочем, судя по всему, сейчас происходит совсем другое: президент Путин дает понять американским переговорщикам, Стивену Уиткоффу и Джареду Кушнеру, что никаких компромиссов не будет. У России есть позиция, и она остается неизменной. А значит, инициатива должна исходить от Европы. Она должна исходить со стороны Украины. И когда все это поймут, возможно, Трамп сможет предпринять необходимые шаги, чтобы оказать давление на Украину и Европу.

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: kremlin.ru/ Kremlin Pooll

«Поставить мир выше войны»

— Между тем война США и Израиля против Ирана продолжается уже больше восьми месяцев. Иран атакует американские военные базы, на Ближний Восток прибыл уже третий авианосец ВМС США. СМИ пишут, что Пентагон якобы готов сбросить на Иран сверхтяжелую бомбу. Есть ли выход из этого конфликта?

— США и Израиль сознательно решили начать войну с Ираном. Это была не случайная война, эту войну США и Израиль выбрали, а это значит, что они ее спланировали, они