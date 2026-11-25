Глава Минтранса России Дмитрий Ядров прокомментировал ход восстановления Крымского моста после атак ВСУ в ноябре. Сроки ремонта автомобильной части переправы пока не определены, специалисты продолжают обследование. При этом грузовое и железнодорожное сообщение с полуостровом сохранено.

Подробности — в материале aif.ru.

Ядров рассказал о восстановлении грузового сообщения по Крымскому мосту

Грузовое сообщение между Краснодарским краем и Крымом сохранено в прежнем объеме, логистические схемы налажены. Об этом заявил министр транспорта России Дмитрий Ядров, отвечая на вопрос о ситуации с перевозками после ограничения движения по автомобильной части Крымского моста.

По словам главы Минтранса, ведомство опубликовало схемы движения между Краснодарским краем и полуостровом.

При организации перевозок учитываются удобство и безопасность.

Итоги восстановления моста определит рабочая группа под руководством Хуснуллина

Говорить о сроках восстановления автомобильной части Крымского моста пока преждевременно. Как пояснил Дмитрий Ядров, на объекте продолжается обследование, по результатам которого специалисты подготовят необходимые заключения.

Окончательный вариант восстановительных работ определит рабочая группа под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина. Решение примут на основании результатов обследования.

Ранее, 20 ноября, Хуснуллин сообщал, что рассматриваются два варианта восстановления Крымского моста, а проектировщики проводят необходимые расчеты.

Ядров: говорить о сроках восстановления Крымского моста преждевременно Подробнее

Число поездов в сообщении с Крымом увеличат при необходимости

Железнодорожных провозных мощностей для перевозки пассажиров в Крым сейчас достаточно. При увеличении пассажиропотока Минтранс готов предоставить дополнительные поезда, сообщил Дмитрий Ядров.

Пассажирские поезда курсируют по железнодорожной части моста в полном объеме. Перевозки организует компания «Гранд Сервис Экспресс» на поездах «Таврия».

Минтранс рассказал, как добраться из Крыма в Краснодарский край

Из-за временного ограничения движения по автомобильной части Крымского моста Минтранс России подготовил инструкции для пассажиров, следующих между Краснодарским краем и Крымом. Ведомство разъяснило, как добраться до полуострова и вернуться обратно с помощью поездов, автобусов и авиаперелетов.

Железнодорожное сообщение по мосту продолжается в полном объеме. Поезда «Таврия» компании «Гранд Сервис Экспресс» прибывают на станцию Керчь-Южная — Новый парк и отправляются оттуда.

Далее пассажиры могут воспользоваться автобусами, следующими из Керчи в другие города Крыма и Севастополь. Их расписание согласовано с прибытием и отправлением поездов. В обратном направлении также организованы автобусные рейсы.

Кроме того, между Анапой и Керчью, а также Таманью и Керчью курсируют пригородные поезда Южной пригородной пассажирской компании.

Еще один вариант — авиаперелет до Москвы, Адлера или Краснодара с последующей пересадкой на один из указанных видов наземного транспорта.