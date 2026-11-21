Железнодорожное сообщение по Крымскому мосту вернулось к привычному графику. Как рассказал в субботу, 21 ноября, заместитель председателя правительства России Андрей Никитин в беседе с РИА Новости, пропуск составов через переправу теперь осуществляется без ограничений.

По словам вице-премьера, транспортное сообщение по железнодорожной ветке моста возобновлено в полном объеме, а пассажирские и грузовые поезда следуют по маршрутам штатно.

«Поезда через Крымский мост курсируют штатно», — сказал вице-премьер

Никитин также добавил, что находится на постоянной связи с руководителем Минтранса РФ Дмитрием Ядровым, который регулярно докладывает об обстановке с перевозками на полуостров, тогда как профильный штаб при министерстве собирается ежедневно.

Ограничения на участке вводились в ночь на четверг, 19 ноября, когда движение составов пришлось временно остановить из-за атаки украинских беспилотников. Спустя несколько часов в тот же день железнодорожники сумели открыть реверсивный или частичный пропуск поездов по одному из путей, а к субботе инфраструктуру удалось полностью вернуть в строй.

На фоне возобновления железнодорожного сообщения налаживаются и автобусные перевозки: как сообщал губернатор Севастополя Михаил Развожаев, с 21 ноября на городском автовокзале вновь открывается продажа билетов на межрегиональные рейсы через Керченский пролив. Поездки организованы по комбинированной схеме — пассажиры едут на автобусе до Керчи, пересаживаются на электричку до Тамани, а затем продолжают маршрут на автобусе по основному билету.