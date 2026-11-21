К субботе, 21 ноября, железнодорожникам удалось полностью восстановить железнодорожную ветку Крымского моста, пострадавшую после недавних атак беспилотников. Однако сквозной проезд для машин через Керченский пролив по-прежнему закрыт. О том, какие конструкции переправы получили повреждения, когда откроют автомобильное движение и как сейчас добраться на полуостров, — в материале aif.ru.

Поезда пошли по штатному графику: заявление вице-премьера Никитина

В субботу, 21 ноября, ограничения на движение поездов через Керченский пролив были полностью сняты. Как сообщил заместитель председателя правительства России Андрей Никитин, ремонтные работы на железнодорожном полотне завершены, а пассажирские и грузовые составы вновь следуют через переправу без сбоев.

«Поезда через Крымский мост курсируют штатно», — подчеркнул вице-премьер, уточнив, что движение по железнодорожной ветке возобновлено в полном объеме.

Перебои в движении составов возникали в четверг, 19 ноября, после ночного налета БПЛА. Уже во второй половине того же дня специалисты запустили поезда по первому пути, а круглосуточный ремонт второго пути позволил к субботе восстановить пропускную способность моста на сто процентов.

По словам Андрея Никитина, обстановку с перевозками ежедневно контролирует оперативный штаб при Минтрансе, а глава ведомства Дмитрий Ядров регулярно докладывает о ситуации в правительство.

Что повреждено на Крымском мосту и когда завершат ремонт

Параллельно с запуском поездов продолжается подготовка к восстановлению автомобильной части переправы, которая пострадала в результате серии атак за последние дни, 16, 17 и 19 ноября, в преддверии и во время трехстороннего саммита лидеров России, США и Китая в Шэньчжэне.

Накануне, 20 ноября, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в беседе с журналистами раскрыл характер разрушений:

«Мы понимаем, что у нас сейчас повреждена основная балка пролета арочного моста. Сама арка повреждена».

По словам Хуснуллина, финансирование и профильные команды для ремонта уже определены, а необходимые подготовительные работы на объекте ведутся непрерывно. Сейчас проектировщики параллельно просчитывают два варианта восстановления конструкций — по стоимости и технологическим решениям.

Точные сроки полного открытия автомобильного движения власти назовут сразу после выхода инженерной проектной документации. При этом 19 ноября вице-премьер отмечал, что запуск отдельных элементов переправы может занять один-два месяца.

По факту атак на транспортный переход Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Никитин сообщил о восстановлении движения поездов по Крымскому мосту Подробнее

Как сейчас добраться в Крым: электрички, автобусы и сухопутный коридор

Пока сквозной проезд по автодорожной части Крымского моста закрыт, для пассажиров и водителей действуют альтернативные логистические схемы: поезда дальнего следования, пригородные электрички, комбинированные автобусные рейсы, а также сухопутный коридор и паромная переправа.

Железнодорожные составы дальнего следования курсируют по привычному расписанию. Кроме того, между Керчью и Таманью назначены дополнительные рейсы пригородных электропоездов в обоих направлениях, чтобы увеличить провозные мощности через пролив.

Для пассажиров автобусов налажены комбинированные маршруты. С 21 ноября автовокзал Севастополя возобновил продажу билетов на межрегиональные рейсы через Керченский пролив — об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Поездки организованы с пересадкой: пассажиры доезжают на автобусе до Керчи (расписание состыковано с движением электричек), пересаживаются на пригородный поезд до Тамани (билет на него приобретается отдельно), а затем продолжают путь на автобусе до конечной точки маршрута. Рейсы, не затрагивающие переправу, выполняются без изменений.

Владельцам легковых и грузовых машин рекомендовано использовать сухопутный маршрут через исторические регионы России — по федеральной трассе Р-280 «Новороссия». При необходимости для перевозки грузов и пассажиров также готова к работе Керченская паромная переправа.