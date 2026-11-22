В воскресенье, 22 ноября, власти утвердили этапы ремонта Крымского моста, а поезда и электрички через пролив идут строго по расписанию. О том, как продвигается восстановление переправы и как изменилась логистика на полуостров, — в обзоре aif.

Этапы ремонта Крымского моста определены: заявление Марата Хуснуллина

Главным итогом воскресенья, 22 ноября, стало заявление вице-премьера России Марата Хуснуллина о переходе к практической фазе восстановления транспортного перехода. В видеообращении, опубликованном в его каналах в мессенджерах MAX, зампред правительства сообщил, что лично побывал на объекте, провел заседание правительственной комиссии и теперь курирует работы в ежедневном режиме.

«Определили все необходимые решения, которые нам нужны. Собрали проектировщиков, строителей, поставщиков материалов. Определили этапы восстановления Крымского моста, занимаемся этим в ежедневном режиме», — подчеркнул Хуснуллин.

Повреждения на автодорожной части переправы возникли после серии атак беспилотников на минувшей неделе (начиная с ночи 16 ноября) — пострадали основная балка арочного пролета и сама арка, однако жертв и пострадавших удалось избежать. Следственный комитет РФ возбудил по факту ударов уголовное дело о теракте.

Ранее, 19 ноября, президент России Владимир Путин на пресс-конференции после трехстороннего саммита в Китае заверил журналистов, что Крымский мост обязательно восстановят, а ответные действия Москвы на удары по переправе окажутся гораздо более болезненными для Киева.

Расписание поездов и электричек через Крымский мост 22 ноября

Пока сквозное автомобильное движение по переправе приостановлено, при этом железнодорожная ветка работает без сбоев. Как ранее докладывал вице-премьер Андрей Никитин, поезда дальнего следования и пригородные составы курсируют в штатном режиме.

По данным Южной пригородной пассажирской компании, в воскресенье, 22 ноября, между Краснодарским краем и полуостровом задействованы четыре пригородных маршрута.

Между старым вокзалом Керчи и Таманью составы ходят по четыре раза в день в каждую сторону (из Керчи отправление в 08:20, 11:25, 13:55 и 16:45, из Тамани — в 09:50, 12:45, 15:40 и 19:05), время в пути составляет от 50 минут до часа.

Кроме того, по три ежедневных рейса связывают Керчь и Анапу: из Анапы электрички отправляются в 09:18, 12:30 и 19:54, а в обратном направлении из Керчи составы уходят в 06:00, 14:53 и 19:17 (от станции Керчь-Южная). Никитин сообщил о восстановлении движения поездов по Крымскому мосту Подробнее

Автомобильный трафик на трассе Р-280 «Новороссия» вырос на 50 процентов

Из-за временного закрытия автодорожной части Крымского моста основной поток легкового и грузового транспорта перераспределился на сухопутный маршрут вдоль побережья Азовского моря.

Как сообщил 21 ноября губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, федеральная трасса Р-280 «Новороссия» стала главной транспортной артерией для водителей, направляющихся в Крым и обратно. По оценке главы региона, на фоне ограничений на мосту транзитный автомобильный трафик через Запорожскую область увеличился как минимум на 50 процентов.

Наряду с сухопутным коридором в готовности к работе остается Керченская паромная переправа, а для автобусных пассажиров продолжают действовать комбинированные маршруты с пересадкой на электричку на участке Керчь — Тамань.