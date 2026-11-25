Сроки восстановления автомобильной части Крымского моста пока не определены. Специалисты обследуют объект, поэтому говорить о продолжительности работ преждевременно. Об этом заявил журналистам министр транспорта России Дмитрий Ядров.

По его словам, окончательные решения о восстановлении автомобильной части переправы примет рабочая группа под руководством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

При этом грузовое сообщение между Краснодарским краем и Крымом продолжается в прежнем объеме. Логистические схемы уже налажены, сообщил Ядров, отвечая на вопрос о ситуации с перевозками через мост.