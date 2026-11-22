Власти определили этапы восстановления Крымского моста и собрали специалистов, которые будут заниматься работами. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

По его словам, к подготовке привлекли проектировщиков, строителей и поставщиков материалов.

«Определили этапы восстановления Крымского моста, занимаемся этим в ежедневном режиме», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее Хуснуллин сообщал, что рассматриваются два варианта восстановления сооружения.

Движение поездов по Крымскому мосту приостанавливали 19 ноября после ночной атаки украинских беспилотников. Позднее его возобновили по одному пути, а в 21 ноября восстановили в полном объеме.