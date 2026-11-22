В интервью американским СМИ Зеленский выступил с угрозой нанесения новых ударов по Крымскому мосту. В эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов раскрыл тактику противника и объяснил, что в случае принятия соответствующего решения все мосты в Киеве будут ликвидированы за минуты.

«Зеленский — безумный человек, поэтому он не отдаёт себе отчёт в своих действиях и транслирует подобного рода угрозы. Слова Зеленского — это, в первую очередь, бравада перед Западом и своими украинскими нацистами. Крымский мост является гражданским, он служит для поездок обычных граждан, для транспортных перевозок и так далее.

Он не имеет отношения к перевозке военных грузов, поэтому на ситуации в зоне СВО это вообще никак не скажется, но с точки зрения раздражения мирного населения действиями Зеленского эти удары и угрозы усиливают неприязнь к нему и его режиму. Если Зеленский думает, что он кого-то запугал, он ошибается», — отметил он.

Военный эксперт объяснил, что для нанесения удара по Крымскому мосту киевский режим мог использовать беспилотники, которые перезагрузили систему ПВО и ракеты «Фламинго».

«Если мы спланируем также операцию, используем, условно, 50 ракет, то в Киеве ни одного моста не останется. Мы много чего можем. У нас для этого есть не только ядерное оружие, но и обычные высокоточные средства, которые в состоянии многое разрушить. Мы просто не делаем», - подчеркнул собеседник издания.

ВСУ на минувшей неделе трижды атаковали Крымский мост - в ночь на 16, 17 и 19 ноября. Движение по нему было приостановлено.