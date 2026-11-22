Калининградская область выдержала «комплексную проверку» на прочность. Так охарактеризовал в эксклюзивном комментарии для aif.ru военный эксперт, офицер запаса ВМФ Андрей Колесник инциденты с атакой БПЛА на шедший в Калининград корабль и летевший «подозрительный объект со стороны Литвы».

«Это была комплексная проверка Калининградской области на прочность. Сначала атаковали судно сухогруз серьёзного водоизмещения, идущий в Калининградские порты из Санкт-Петербурга. Эту морскую коммуникацию давно пытаются перерезать, проводятся учения на Балтике, участвуют не только прибалтийские страны, но и поляки, и немцы, и англичане, постоянно так пытаются устроить провокацию», - сказал он.

По мнению офицера, ситуация в районе Немана была провокацией, причем ее авторы сами испугались последствий.

«Что касается инцидента с подозрительным объектом в районе Немана, то здесь надо помнить, что это граница с Литвой, тут, думаю, это больше провокативные были действия, потому что Литва тут же отказалась. Они заявили, что знать не знают, что произошло. Скорее всего, все-таки испугались реакции, которая была довольно жёсткой. Хотя в Калининградской области объявляли об определенной угрозе, но паники никакой не было. Люди привыкли жить под внешним давлением и готовы к отражению любой атаки», - отметил он.

Колесник подчеркнул, что по обоим инцидентам будет проведено тщательное расследование.

«Будет разбирательство до миллиметра. То, что произошло в Финском заливе, в трех морских милях от границы с Российской Федерацией, это развитие ситуации. Они же много раз декларировали, что будут перерезать морские коммуникации в сторону Калининградской области, вплоть до того, что многие руководители НАТО говорили о своём обещании стереть с лица Калининградскую область, получили жёсткий отпор как со стороны региона, так и со стороны федеральных наших структур. Но тем не менее, они продолжают “лапой воду щупать” - испытывать нашу реакцию. Тут ситуация такая, как бы грань эту не перейти. Тут и финские политики, в том числе, обозначили, что эта грань может быстро стереться и перерасти в тяжёлый конфликт. По БПЛА расследование также будет. Никаких огульных заявлений, как это любит Запад, мы всегда чётко разбираемся, прежде чем о чем-то говорить. Все заявления у нас взвешенные», - сказал военный эксперт.

Колесник подчеркнул, что в самом Калининграде и области сохраняется нормальная обстановка, никакой паники нет.

«Все идёт в штатном режиме, и коммуникации наши перерезать не удалось и не удастся. Все будет нормально, и морской транзит продолжится. Угрозу отразим в любом варианте», - подытожил он.