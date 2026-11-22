Зеленский в интервью американским СМИ пригрозил нанести новые удары по Крымскому мосту. Военный эксперт Юрий Кнутов в эксклюзивном комментарии aif.ru объяснил, что это бравада перед Западом, и предупредил: в случае соответствующего решения все мосты в Киеве будут ликвидированы за минуты. Военные эксперты рассказали об ответах за атаки БПЛА на Ленинградскую область и корабли, перевозивший гражданский груз в Калининград, и

«Зеленский — безумный человек»: что стоит за угрозами

Военный эксперт Юрий Кнутов, оценивая очередные заявления Зеленского, объяснил, Зеленский не отдает отчета в своих действиях.

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«Зеленский — безумный человек, поэтому он не отдаёт себе отчёт в своих действиях и транслирует подобного рода угрозы. Слова Зеленского — это, в первую очередь, бравада перед Западом и своими украинскими нацистами. Крымский мост является гражданским, он служит для поездок обычных граждан, для транспортных перевозок и так далее. Он не имеет отношения к перевозке военных грузов, поэтому на ситуации в зоне СВО это вообще никак не скажется, но с точки зрения раздражения мирного населения действиями Зеленского эти удары и угрозы усиливают неприязнь к нему и его режиму. Если Зеленский думает, что он кого-то запугал, он ошибается», — отметил он.

Военный эксперт объяснил, что для нанесения удара по Крымскому мосту киевский режим мог использовать беспилотники, которые перезагрузили систему ПВО, и ракеты «Фламинго».

«Если мы спланируем также операцию, используем, условно, 50 ракет, то в Киеве ни одного моста не останется. Мы много чего можем. У нас для этого есть не только ядерное оружие, но и обычные высокоточные средства, которые в состоянии многое разрушить. Мы просто не делаем», — подчеркнул собеседник издания.

ВСУ на минувшей неделе трижды атаковали Крымский мост — в ночь на 16, 17 и 19 ноября. Движение по нему было приостановлено.

Откуда противник запустил дроны для атаки на Ленинградскую область

Минувшей ночью средства ПВО отразили атаку БПЛА на Ленинградскую область, уничтожив более 60 воздушных целей. В эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин отметил, что противник мог использовать для запуска дронов как наземные площадки, так и баржи в Балтийском море и Финском заливе.

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«Дроны могли запускать через Прибалтику, дорога проторена. Могли запускать с Украины и вести через ту же Эстонию, могли использовать уже их площадки. Могли использовать воздушные шары, с их помощью доставлять и потом уже запускать. Могли с Балтийского моря, со стороны Финского залива, если там какие-то пароходы есть, они уже не скрывают этого», — сказал он.

Собеседник издания обратил внимание на то, что Ленинградская область стала одной из приоритетных целей противника.

«Петербург сейчас у них наряду с Крымским мостом — приоритетная цель, особенно Усть-Луга. На них работает то, что Ленинградская область рядом со странами НАТО, это и Эстония, и Финляндия. Думаю, всё скоординировано со спонсорами, с хозяевами», — сказал он.

При этом эксперт подчеркнул, что ответ на подобные атаки будет системным.

«Наша плановая работа по уничтожению объектов ВСУ, военной инфраструктуры противника — это и есть наш ответ на его террористические атаки на российские регионы», — подытожил он.

Атака на судно в Финском заливе: «Открыли ящик Пандоры»

На российское грузовое судно, следовавшее в Калининград, произошло нападение с применением двух БПЛА — в трёх морских милях от границы Российской Федерации, в нейтральных водах Финского залива. Военный эксперт, офицер запаса ВМФ Андрей Колесник в эксклюзивном комментарии для aif.ru проанализировал эту атаку и указал, кто за ней стоит.

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По его словам, за нападением просматривается давно озвученная западная стратегия.

«Надо разбираться, потому что западные страны и Украина, но в основном западные страны — Британия, Германия и Польша — не раз декларировали, что будут перерезать снабжение в направлении Калининградской области», — обратил внимание он.

Эксперт объяснил, почему удар пришёлся именно по морскому маршруту: транзит по железной дороге уменьшился, а перевозки по шоссе через Литву практически сведены к минимуму.

«Сейчас снабжение ведётся в основном по воде. По объёмам доставка грузов несоизмерима с железнодорожным сообщением. Сегодня был удар по Ленинградской области, по портовой инфраструктуре, и под удар попало грузовое судно. Надо посмотреть, как летели дроны, так как всегда они летят через Прибалтику, через Польшу. В основном — через Эстонию, это кратчайший путь», — сказал Колесник.

Военный эксперт подчеркнул, что этим нападением противник открыл ящик Пандоры — и последствия окажутся для него болезненными.

«Они уже открыли ящик Пандоры. Их морские суда во всех акваториях мирового океана. У нас есть все возможности для воздействия в силовом варианте по этим судам и кораблям, находящимся в любой точке», — сказал военный эксперт.

Колесник напомнил, что об ответственности за агрессию в отношении Калининградской области ранее предупреждал президент РФ.

«Если наносят по снабжению Калининградской области, это уже может рассматриваться как косвенное нападение на регион. Наш президент, верховный главнокомандующий, очень чётко сказал, что если, не дай Бог, в сторону Калининградской области будут агрессивные действия, то Россия ответит всей своей мощью. На территории Калининградской области есть соответствующие силы, которые могут уничтожить пол-Европы», — подытожил он.

Три удара по Крымскому мосту за неделю, угрозы Зеленского в интервью американским СМИ, атака более 60 дронов на Ленинградскую область и нападение на российское судно в Финском заливе — всё это звенья одной тактики: противник бьёт по гражданской и логистической инфраструктуре, пытаясь создать эффект давления. Однако, по оценке Кнутова, угрозы Зеленского — это бравада, которая лишь усиливает неприязнь к его режиму, а ответ России может быть куда более масштабным: 50 высокоточных ракет достаточно, чтобы в Киеве не осталось ни одного моста. Колесник прямо говорит: нападение на судно в Финском заливе — это открытие «ящика Пандоры», ведь российские силы способны воздействовать на морские суда противника в любой точке мирового океана.