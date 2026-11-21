В Калининградской области опровергли распространяющуюся в социальных сетях информацию о взрыве в Балтийске. Поводом для слухов стала фотография крупного пожара, которую пользователи связывали с якобы произошедшим происшествием в городе. Официальное разъяснение дала пресс-секретарь губернатора региона Мариам Башкирова.

По ее словам, снимок не имеет отношения к Калининградской области. На нем запечатлен пожар на иранском острове Кешм, который произошел 9 ноября после ударов США. Таким образом, опубликованное изображение использовали для распространения недостоверных сведений о ситуации в Балтийске.

Башкирова подчеркнула, что ложная информация появилась в соцсетях на фоне действующего в регионе режима беспилотной опасности. Власти призвали не доверять непроверенным публикациям и не распространять материалы, которые могут вводить жителей в заблуждение.

Ранее сообщалось, что аэропорт Храброво в Калининграде продолжает обслуживать рейсы, однако прием и отправка самолетов теперь согласуются с соответствующими органами.