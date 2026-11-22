Десятки вражеских беспилотников пытались атаковать российские регионы в ночь на 22 ноября. Ответ последовал моментально, объекты боевиков ВСУ горят по всей Украине.

Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, какой последовал ответ и почему снизилось количество атакующих дронов.

Напомним, по данным Минобороны РФ, в течение ночи 22 ноября российские силы ПВО перехватили и уничтожили 170 украинских беспилотников. Дроны сбили над Белгородской, Курской, Воронежской, Тульской, Ростовской областями, Краснодарским краем, Крымом.

«В последнее время количество беспилотных летательных аппаратов сократилось. Это свидетельствует о том, что российские Вооружённые силы наносят точечные удары по местам сборки, запуска БПЛА, а также по местам их хранения. Противник истощён, его технические возможности ограничены, и количество беспилотников будет заметным образом снижаться и далее», - пояснил военный эксперт.

Олег Иванников отметил, что предыдущие атаки на Московский регион серьезно истощили запасы ВСУ.

По данным Минобороны РФ, той же ночью серьезные удары были нанесены по ряду объектов ВСУ. В частности, были поражены электростанция «Правобережная» в Запорожье, обеспечивающая подачу электроэнергии предприятиям военной промышленности Украины; объекты портовой инфраструктуры в Одесской области и сухогруз с военным грузом.

Ранее стало известно, откуда шла массовая атака БПЛА на Воронеж.