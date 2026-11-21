По всей Калининградской области, как сообщают местные жители, звучат сирены. Местный аэропорт «Храброво» отправляет и принимает самолеты по согласованию. Мобильная связь ограничена. Aif.ru собрал детали.

Беспилотная опасность в Калининградской области 21 ноября

Сирены звучат в субботу, 21 ноября, в разных районах Калининградской области.

По данным местных жителей сирены слышны в центре Калининграда, Светлогорске и Гусеве.

Операторы предупреждают об ограничении сотовой связи. Соответствующие сообщения пришли жителям Калининграда.

«Мобильный интернет в вашем районе может быть временно ограничен в целях безопасности», – сказано в разосланных смс-уведомлениях.

Губернатор Беспрозванных сообщил о подозрительном объекте со стороны Литвы

Причину воздушной тревоги в Калининградской области объяснил губернатор Алексей Беспрозванных. В своем канале в «Максе» он сообщил, что система оповещения «Беспилотная опасность» сработала в Неманском районе.

«Она среагировала на подозрительный объект со стороны Литвы. Специалисты провели все необходимые проверки, угрозы нет. В ближайшее время режим будет отменён», – рассказал глава Калининградской области.

Он призвал жителей отнестись к ситуации с пониманием.

Атака на российское грузовое судно в Финском заливе

В субботу в нейтральных водах Финского залива, в трех морских милях от российской границы, было атаковано грузовое судно. Удар был нанесен БПЛА. Корабль следовал в Калининград.

Покидать борт морякам не пришлось, так как ситуацию на теплоходе удалось полностью стабилизировать.

Судовая команда проводит необходимые работы и намерена возобновить движение по маршруту.

«Угрозы для снабжения региона нет. Нахожусь на оперативной связи с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко и Росморречфлотом. Вопрос на моем личном контроле», - писал глава Калининградской области Алексей Беспрозванных.