По всей Калининградской области, как сообщают местные жители, звучат сирены. Местный аэропорт «Храброво» отправляет и принимает самолеты по согласованию. Мобильная связь ограничена. Aif.ru собрал детали.
Беспилотная опасность в Калининградской области 21 ноября
Сирены звучат в субботу, 21 ноября, в разных районах Калининградской области.
По данным местных жителей сирены слышны в центре Калининграда, Светлогорске и Гусеве.
Операторы предупреждают об ограничении сотовой связи. Соответствующие сообщения пришли жителям Калининграда.
«Мобильный интернет в вашем районе может быть временно ограничен в целях безопасности», – сказано в разосланных смс-уведомлениях.
Губернатор Беспрозванных сообщил о подозрительном объекте со стороны Литвы
Причину воздушной тревоги в Калининградской области объяснил губернатор Алексей Беспрозванных. В своем канале в «Максе» он сообщил, что система оповещения «Беспилотная опасность» сработала в Неманском районе.
«Она среагировала на подозрительный объект со стороны Литвы. Специалисты провели все необходимые проверки, угрозы нет. В ближайшее время режим будет отменён», – рассказал глава Калининградской области.
Он призвал жителей отнестись к ситуации с пониманием.
Атака на российское грузовое судно в Финском заливе
В субботу в нейтральных водах Финского залива, в трех морских милях от российской границы, было атаковано грузовое судно. Удар был нанесен БПЛА. Корабль следовал в Калининград.
Покидать борт морякам не пришлось, так как ситуацию на теплоходе удалось полностью стабилизировать.
Судовая команда проводит необходимые работы и намерена возобновить движение по маршруту.
«Угрозы для снабжения региона нет. Нахожусь на оперативной связи с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко и Росморречфлотом. Вопрос на моем личном контроле», - писал глава Калининградской области Алексей Беспрозванных.