Порядка тысячи украинских беспилотников сжег новый лазерный комплекс за два месяца работы в одном из приграничных регионов. Об этом заявил журналистам глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

В эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов объяснил, что новейший комплекс используется как в приграничье, так и под Москвой.

«Это очень эффективное средство борьбы с беспилотниками. Комплексы работают и на московском направлении, прикрывают объекты непосредственно на границе и в приграничных областях. Когда боевой лазер произвёл более 1000 поражений, это указывает на его эффективность, надёжность и определённую незаменимость в борьбе с беспилотниками самолётного типа», – сказал он.

Военный эксперт подчеркнул, что лазерный комплекс является ультрасовременным оружием, которое подтверждает свою эффективность на опытно-боевом дежурстве.

«Главное достоинство наших лазеров в том, что они действуют в зоне реальных боевых действий, а не на полигоне. Те минусы, “узкие места”, которые выявляются, дорабатываются, устраняются. Комплекс совершенствуется достаточно быстро и намного эффективнее, чем просто если бы это было за счёт полигонных испытаний или эксплуатации обычной эксплуатации в войсках», – сказал он.

Кнутов обратил внимание на то, что разработкой боевых лазеров занимаются США, Британия, Турция и другие страны.

«Но именно наши лазеры реально воюют и показывают очень высокие результаты», – подытожил он.