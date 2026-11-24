ВСУ применили произведенный за рубежом дрон для атаки на автовокзал в Донецке, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в следственных органах.

«На месте обстрела обнаружены фрагменты, предположительно, от ударного БПЛА самолетного типа иностранного производства», - рассказал собеседник агентства.

По его словам, обломки дрона планируется направить на экспертизу, чтобы уточнить его модель и вид взрывного устройства.

Напомним, во вторник атаке БПЛА подвергся автовокзал «Южный». Появилась информация о повреждении ряда автобусов. Сообщается о семерых пострадавших в результате удара. Согласно сведениям минздрава ДНР, четверым из них потребовалась госпитализация.

Во вторник также стало известно, что в Белгородской области из-за атак БПЛА пострадали трое мужчин.