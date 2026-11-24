В ночь на вторник силы противовоздушной обороны пресекли попытки атак 699 беспилотников ВСУ на российской территории, сообщило Минобороны РФ в мессенджере «Макс».

«В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 699 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в публикации.

По информации оборонного ведомства, уничтожены беспилотники, атаковавшие Белгородскую, Брянскую, Калужскую, Орловскую и Смоленскую области.

Атаки украинских дронов пресечены также в Московском регионе и в Крыму.

Кроме того, сообщается об уничтожении БПЛА над Черным морем.

Ранее стало известно о ранении трех человек при атаках дронов ВСУ в ДНР.