Пожар на двух предприятиях Краснодарского края, возникший после падения обломков беспилотников, полностью потушен. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Возгорания произошли 18 ноября в Северском районе Кубани. Тогда региональный оперштаб сообщил о пожарах на двух промышленных объектах из-за падения обломков БПЛА.

«Все возгорания потушили», — уточнили в оперштабе.

Ранее сообщалось, что в тот же день девять человек получили ранения в результате атаки беспилотников на Северский район Краснодарского края.