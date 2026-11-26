Средства противовоздушной обороны РФ в течение дня ликвидировали 34 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что указанные воздушные цели были нейтрализованы в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени.

Зона перехватов охватила сразу несколько регионов и морских пространств. В частности, дроны были поражены в небе над Брянской и Белгородской областями, а также над Республикой Крым. Дополнительно работа велась над акваториями Черного и Азовского морей.

Ранее сообщалось, что в ЛНР за сутки от атак ВСУ погибли четыре человека, еще 11 пострадали.