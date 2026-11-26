В ЛНР за сутки от атак ВСУ погибли четыре человека, еще 11 пострадали, в том числе подросток. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Леонид Пасечник.

В Северодонецке ВСУ ударили по «Газели». В результате атаки погибли двое мужчин, еще трое ранены.

В Старобельском муниципальном округе ВСУ нанесли удар в районе магазина. Погибла 55-летняя женщина, 13-летняя девочка пострадала.

При ударе ВСУ по хозпостройте в Антрацитовском муниципальном округе погиб охранник.

В Белокуракинском муниципальном округе дрон ВСУ ударил по мототехнике. Ранения получила семейная пара. При атаке на «Газель» в Новопсковском муниципальном округе пострадала 56-летняя женщина. В Лисичанске под удар попал гражданский автомобиль, ранен мужчина.

Две женщины пострадали в Сватовском муниципальном округе при атаке на легковой автомобиль. Еще один удар украиснкие боевики нанесли по жилому дому. Ранена 66-летняя пенсионерка.

Силы ПВО за сутки уничтожили над территорией ЛНР около 90 воздушных целей.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус.