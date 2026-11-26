Средства противовоздушной обороны в ночь на 26 ноября отразили атаки 343 беспилотников ВСУ на российские регионы, проинформировали в пресс-службе Министерства обороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 343 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа...» — отмечается в канале ведомства на платформе «Макс».

Военные обезвредили вражеские БПЛА в небе над Ставропольским краем, Московским регионом, Кубанью, Крымом, Татарстаном, Башкирией, Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Воронежской, Тульской, Саратовской, Самарской, Ростовской и Ульяновской областей. Кроме того, часть дронов была сбита над водами Азовского и Чёрного морей.