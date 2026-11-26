Ставропольский край в ночь на 26 ноября подвергся налёту вражеских беспилотников, которые были направлены на промышленную зону в Невинномысске, подробности об отражении нападения украинских формирований собрал Aif.ru.

На Ставрополье была объявлена опасность атаки БПЛА и ракетных ударов

В ночное время в Ставропольском крае задействовали режим опасности атак БПЛА.

«Беспилотная опасность объявлена на территории Ставропольского края!», — сообщило региональное управление МЧС России.

Соответствующая публикация появилась в 02:06 мск в канале ведомства на платформе «Макс». Через девять минут краевое управление МЧС проинформировало о введении на Ставрополье режима ракетной опасности.

В 02:35 стало известно об отмене угрозы ударов ракет. В МЧС призвали сохранять спокойствие и добавили, что тем, кому понадобится помощь, могут обращаться по единому телефону экстренных служб 112.

В Невинномысске сбили несколько дронов

Силы противовоздушной обороны нейтрализовали несколько дронов в ходе отражения налёта ВСУ на на промзону Невинномысска, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

«Силы ПВО отражают налёт вражеских беспилотников, направленный на промзону Невинномысска. Есть сбития», — написал он в своём канале на платформе «Макс».

Глава региона попросил жителей не подходить к упавшим фрагментам БПЛА в случае их обнаружения. Он также указал на сохраняющийся запрет на публикацию фотографий и видеороликов, связанных с атакой беспилотников. По словам Владимирова, нарушителей ждёт административная ответственность.

Губернатор также призвал население сохранять бдительность ввиду режима опасности атак дронов.

Эксперт рассказал, откуда ранее ВСУ направляли БПЛА на Ставропольский край

Ночью 20 ноября на Ставрополье, а также в Северной Осетии и Волгоградской области, вводился режим опасности из-за вражеских беспилотников. Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников в беседе с aif.ru рассказал, что для атак на эти регионы украинские формирования используют Одессу, Николаев и подконтрольную им часть Херсонской области.

Эксперт уточнил, что противник отправляет дроны через акваторию моря, рассчитывая сделать их малоуязвимыми и незаметными. Вместе с тем, как добавил Иванников, российские средства ПВО отслеживают все запуски и отражают нападения.

В МЧС напомнили о правилах поведения при угрозе ударов ракет и БПЛА

Управление МЧС России по Ставропольскому краю предупреждает, что при введении режима опасности БПЛА или ракетных ударов могут наблюдаться ограничения в работе мобильного интернета и перебои в вещании цифрового телевидения.

При объявлении таких угроз следует находиться в помещении с несущими стенами или без окон. В случае, если режим опасности был введён, когда вы были на улице, необходимо пройти в безопасное место. Это может быть подвал, подземный переход или крытая стоянка для машин.

Кроме того, укрытием может стать канава, траншея или яма). В МЧС также посоветовали следить за оповещениями властей.