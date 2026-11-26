Два мирных жителя получили ранения в результате атаки украинского беспилотника во время эвакуации из Константиновки в ДНР. Об этом сообщил заместитель командира мотострелкового полка группировки войск «Южная» с позывным Пересвет.

По его словам, российские военнослужащие эвакуировали из города 16 мирных жителей. Во время одного из переходов в районе лесополосы группа попала под удар БПЛА. Пересвет подчеркнул, что на видеозаписях с камер наблюдения было видно, что эвакуируемые — гражданские люди преклонного возраста.

«Два мирных жителя были подвергнуты атаке дрона», — заявил военный на видео, опубликованном Минобороны России.

В результате атаки пострадали пожилые мужчина и женщина. Женщина получила легкие ранения, у мужчины диагностировали переломы и серьезные рассечения.

Российские военнослужащие вынесли раненых из опасной зоны на носилках.

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