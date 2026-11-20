Кадры поздравления президентом РФ Владимиром Путиным Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 80-летием обнародовал Кремль.

Сообщается, что глава государства подарил патриарху икону «Двунадесятые праздники», которую изготовили уральские мастера.

«В центре иконы медальон с изображением праздника Рождества Христова, который обрамляют изображения еще восьми церковных двунадесятых праздников. По периметру иконы представлены медальоны с изображениями Троицы, четырех евангелистов и двенадцати святых», - говорится в сообщении.

На опубликованном каналом «Кремль. Новости» видео Путин, вручая икону юбиляру, отметил, что при ее изготовлении соблюдены все традиции.

Патриарх Кирилл назвал подарок роскошным и поблагодарил президента.

Ранее стало известно о подписании Путиным указа о присуждении главе РПЦ Государственной премии за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности за 2026 год.