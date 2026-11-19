Глава МИД РФ Сергей Лавров признался, что высоко ценит беседы с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

«Ценю наши задушевные беседы и не воспринимаю эти сугубо человеческие контакты как что-то отличное от выполнения функций Святейшего Патриарха», - сказал министр в беседе с телеканалом «Спас» по случаю 80-летия патриарха Кирилла.

Лавров сказал, что считает патриарха очень интересным собеседником, опытнейшим, мудрым, умеющим видеть главное и всегда «найти достойное место для Русской православной церкви в жизни страны».

По словам министра, он часто встречается с ним один на один, чтобы сверить подходы к работе за границей и поговорить о жизни.

Отметим, патриарх Кирилл 20 ноября отметит свой 80-й день рождения. В этот день в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя пройдет божественная литургия. Сослужить патриарху Кириллу будут Антиохийский Иоанн X, Иерусалимский Феофил III и Сербский Порфирий, а также митрополит Чешских земель и Словакии Ростислав, сообщили в отделе внешних церковных связей Московского патриархата.

Напомним, в марте 2025 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл в связи с 75-летием Лаврова наградил его орденом Александра Невского I степени — за вклад в развитие церковно-государственных отношений.