Президент России Владимир Путин присудил патриарху Московскому и всея Руси Кириллу Государственную премию за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности за 2026 год. Указ главы государства размещен на портале официального опубликования правовых актов.

В документе говорится о присуждении патриарху государственной награды и присвоении ему почетного звания лауреата премии за достижения в гуманитарной деятельности.

В пятницу, 20 ноября, патриарх Кирилл отмечает 80-летие.

Ранее Владимир Путин подписал указ о награждении Валерия Зорькина, занимающего пост председателя Конституционного суда РФ, орденом «За доблестный труд».