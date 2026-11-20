Президент России Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с юбилеем.

В пятницу, 20 ноября, предстоятелю Русской православной церкви исполнилось 80 лет. Сначала российский президент поздравил его по телефону, а позже встретился лично и вручил подарок — икону «Двунадесятые праздники», которую изготовили уральские мастера. Глава государства особенно отметил служение патриарха Кирилла людям.

Напомним, что ранее Путин присудил священнослужителю Государственную премию за достижения в области гуманитарной деятельности в 2026 году. Кроме того, президент дал интервью для фильма сербского режиссера Эмира Кустурицы о патриархе. По словам Путина, история сложилась таким образом, что его крестил отец тогда еще будущего главы Русской православной церкви.