Владимир Путин рассказал, как его крестил отец патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

По словам Владимира Путина, несколько лет назад он спросил у патриарха Кирилла, как он пришел в церковь. Собеседник президента ответил, что его отец был священнослужителем.

Впоследствии Владимир Путин уточнил у патриарха, где и когда служил его отец. Выяснилось, что отец Михаил служил в Преображенском соборе в Ленинграде в 1950-х годах.

«Я говорю: „А вы можете мне сказать, в это время там другие Михаилы служили?“. Он говорит: „Нет, отец был один Михаил“. Я ему говорю: „Знаете что? Похоже, ваш отец меня крестил“», — рассказал глава государства в интервью режиссеру Эмиру Кустурице для фильма Первого канала «Наше крещение. Предстоятель».

Владимир Путин также сообщил, что батюшка во время крещения предложил его матери назвать сына Михаилом.

Ранее патриарх Кирилл раскрыл, как его отец совершил обряд крещения Владимира Путина в 1952 году.