Президент России Владимир Путин дал интервью сербскому режиссеру Эмиру Кустурице для документального фильма о Патриархе Московском и всея Руси Кирилле. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Российский лидер записал интервью перед своей зарубежной поездкой.

Интервью получилось «хорошим и глубоким», отметил Песков. По его словам, материал должен выйти в эфир сегодня.

20 ноября на портале официального опубликования правовых актов появился указ Путина о присуждении патриарху Кириллу Государственной премии за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности за 2026 год.