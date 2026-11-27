Международный пассажирский поезд № 3/4, следующий по маршруту Пекин — Иркутск, впервые с 2020 года прибыл в РФ. Об этом проинформировали в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги.

Состав прибыл на станцию в 14:55 по местному времени (9:55 мск).

О возобновлении пассажирского сообщения между Пекином и Иркутском через территорию Монголии РЖД и «Китайские железные дороги» договорились 17 ноября. Поезд будет курсировать один раз в неделю.

На российском участке маршрута состав будет останавливаться в Наушках, Улан-Удэ и Слюдянке. Пассажирам доступны купейные вагоны и СВ китайского производства. Также в поезде предусмотрены вагон-ресторан и вагоны-электростанции.

До 2020 года пассажирское сообщение между Россией и Китаем на этом направлении обеспечивал поезд Москва — Пекин, проходивший через Улан-Батор и Иркутск. Его движение приостановили в феврале 2020 года на фоне пандемии коронавируса и введенных противоэпидемических ограничений. Осенью 2026 года РЖД и «Китайские железные дороги» договорились восстановить маршрут в сокращенном варианте — до Иркутска.

Параллельно страны расширяют сотрудничество в сфере грузовых железнодорожных перевозок. В мае 2026 года Россия и Китай начали строительство второго пути на пограничном переходе Забайкальск — Маньчжурия, через который проходит более половины сухопутного грузопотока между двумя странами.