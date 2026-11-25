Китайская ракета-носитель «Чанчжэн-2F» стартовала с космодрома Цзюцюань на северо-западе страны. Она вывела на орбиту пилотируемый корабль «Шэньчжоу-24», которому предстоит доставить трех космонавтов на станцию «Тяньгун».

Запуск состоялся в 08:18 по местному времени (03:18 мск). Трансляцию вела Центральное телевидение Китая.

В экипаж вошли 51-летний Тан Хунбо и 39-летний У И, а также 40-летний пакистанский космонавт Мухаммад Зишан Али. Он станет первым гражданином Пакистана, побывавшим в космосе, и первым иностранцем на борту китайской орбитальной станции.

Строительство станции «Тяньгун» началось в апреле 2021 года с запуска основного модуля «Тяньхэ». Сборку ее основной конфигурации завершили в ноябре 2022 года.