Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Владимира Путина с успешным визитом в Китай и трехсторонними переговорами.
Президент России в среду, 25 ноября, принял в Кремле лидера Казахстана.
«Конечно же, я не могу не поздравить с успехом вашего недавнего визита в Китай и участием в саммите, который проходил в городе Шэньчжэнь. Ну и, конечно же, это заседание "тройки"», — сказал Токаев во время встречи.
Он также добавил, что Россия вышла на передний план в качестве великой державы.
Напомним, лидеры России, США и Китая встречались на полях саммита АТЭС. Сначала они провели двусторонние переговоры, а затем общую встречу. Итоги трехсторонних переговоров Владимир Путин обсудил с членами Совбеза. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал, что глава государства может проинформировать Токаева о результатах его встречи с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином.