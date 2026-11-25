Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Владимира Путина с успешным визитом в Китай и трехсторонними переговорами.

Президент России в среду, 25 ноября, принял в Кремле лидера Казахстана.

«Конечно же, я не могу не поздравить с успехом вашего недавнего визита в Китай и участием в саммите, который проходил в городе Шэньчжэнь. Ну и, конечно же, это заседание "тройки"», — сказал Токаев во время встречи.

Он также добавил, что Россия вышла на передний план в качестве великой державы.