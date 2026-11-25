Россия передала Китаю мужчину по фамилии Шу, которого подозревают в незаконном привлечении денег населения на сумму свыше 2,23 миллиарда долларов. Об этом сообщили в Министерстве общественной безопасности КНР.

По версии китайских правоохранительных органов, мужчина без соответствующей лицензии и разрешения финансовых регуляторов собирал средства у неопределенного круга лиц. Для этого он предлагал фиктивные инвестиционные продукты, обещая вкладчикам высокую годовую доходность.

Расследование в отношении Шу началось в октябре 2024 года в восточной провинции Чжэцзян. В феврале 2025 года прокуратура санкционировала его арест по подозрению в незаконном привлечении средств населения. Общий объем денег, фигурирующих в уголовном деле, превысил 15 миллиардов юаней, или более 2,23 миллиарда долларов.

В ноябре 2025 года мужчину задержали в России. После этого китайская сторона направила запрос о его экстрадиции. В сентябре 2026 года Москва одобрила выдачу подозреваемого, а 5 ноября его передали китайским правоохранителям.

В Министерстве общественной безопасности КНР заявили, что экстрадиция свидетельствует о готовности двух стран совместно противодействовать преступности. В ведомстве также назвали произошедшее важным шагом для дальнейшего укрепления сотрудничества России и Китая в правоохранительной и судебной сферах.

Ранее российский предприниматель вышел из тюрьмы в Дании после 146 дней заключения и получил компенсацию почти $23 тыс.