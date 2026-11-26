Объем производства роботов в Китае через пять-десять лет превзойдет выпуск автомобилей, считает основатель робототехнической компании Unitree Robotics Ван Синсин.

Он рассказал, что роботы по сравнению с автомобилями имеют более компактные размеры. При этом отработка технологий производства роботов вскоре позволит сократить требующиеся для их выпуска инженерные усилия, считает Синсин.

Отметим, по итогам 2025 года объем производства автомобилей в Китае составил 34,5 млн единиц. Китай уже 17 лет подряд является мировым лидером по выпуску авто.

Ранее сообщалось, что в Пекине начал работу специализированный центр, который уже назвали «детским садом» для роботов. Работающие в нем ученые применяют инновационную методику подготовки искусственного интеллекта.