Удары Вооруженных сил России приводят к болезненным последствиям для Украины, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты спросили у Пескова, как Кремль может прокомментировать попытки атак, которые ВСУ предпринимали в течение последних двух суток, а также поинтересовались, будет ли ответная реакция со стороны армии России.

Песков подчеркнул, что Вооруженные силы РФ продолжают ежедневно наносить масштабные комплексные удары по военной инфраструктуре Украины, и они будут продолжены.

«И эта практика оставляет весьма и весьма болезненные для киевского режима последствия», — добавил представитель Кремля.