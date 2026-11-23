Удары Вооруженных сил России приводят к болезненным последствиям для Украины, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Журналисты спросили у Пескова, как Кремль может прокомментировать попытки атак, которые ВСУ предпринимали в течение последних двух суток, а также поинтересовались, будет ли ответная реакция со стороны армии России.
Песков подчеркнул, что Вооруженные силы РФ продолжают ежедневно наносить масштабные комплексные удары по военной инфраструктуре Украины, и они будут продолжены.
«И эта практика оставляет весьма и весьма болезненные для киевского режима последствия», — добавил представитель Кремля.
Ранее сообщалось, что в ночь на 23 ноября российские войска поразили ряд объектов на Украине, которые использовались в целях ВСУ. Среди них оказались электроподстанция в Днепропетровске, объекты портовой инфраструктуры в Измаиле Одесской области и сухогруз, который находился в Черном море юго-западнее Одессы.