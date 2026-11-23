Украина не прекращает попыток атаковать объекты на территории России. В ответ Москва продолжает проведение специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Противник продолжает попытки нанесения ударов. Мы продолжаем нашу специальную военную операцию», — сказал Песков, комментируя попытки атак на Россию за последние 48 часов.

23 ноября «Новошахтинский завод нефтепродуктов» временно остановил работу после массированной атаки с применением беспилотников и ракет. По данным властей региона, обстрел продолжался более шести часов.