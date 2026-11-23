Атаки украинских беспилотников на Пермь могут осуществляться сразу с нескольких направлений. Для организации ударов противник способен использовать автомобильные маршруты и промежуточные территории, рассказал в эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Как сообщалось, утром 23 ноября вражеские беспилотники атаковали несколько промышленных объектов в Пермском крае. По предварительной информации, один человек погиб, еще два человека получили лёгкие осколочные ранения.

По словам эксперта, схема атак на Пермь может быть аналогична той, которая применяется при ударах по другим удаленным от украинской границы российским территориям Приволжского округа.

«Для атаки Пермского края боевики часть беспилотников запускают с территории Украины, задача этих аппаратов — перегрузить нашу систему ПВО», — отметил Матвийчук.

Затем, по его словам, противник запускает вторую часть БПЛА — со стороны так называемой серой зоны другого государства.

«Маршрут проходит вдоль Волги. Эта серая зона, по сути, является неконтролируемой», — сказал эксперт.

Кроме того, враг применяет грузовые автомобили, приспособленные для перевозки и запуска беспилотников.

«Этот способ позволяет приблизить место старта аппаратов к потенциальной цели и затруднить своевременное обнаружение угрозы», — констатировал Матвийчук.

Ранее в Минобороны проинформировали, что в ночь на 23 ноября над территорией России было нейтрализовано 192 вражеских БПЛА.