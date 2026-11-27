17-летний учащийся старшей школы, который одновременно является основателем AI-стартапа — платформы ThinkCraft, Рауль Джон Аджу опубликовал в Instagram селфи с президентом России Владимиром Путиным, сделанное на полях конференции AI Journey в Москве. Публикация собрала свыше 44 тысяч лайков и привлекла внимание международных СМИ.

Это произошло 26 ноября на конференции, где Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели пленарное заседание, а затем пообщались с молодыми талантами в сфере искусственного интеллекта из России, Казахстана и Индии. После завершения встречи подросток подошёл к российскому лидеру, пожал ему руку и попросил сделать совместное фото — Путин согласился. Пресс-служба Кремля подтвердила факт встречи и опубликовала кадры.

В ходе общения Путин задал школьнику вопрос о том, не представляет ли зависимость от искусственного интеллекта угрозу образовательному процессу, поскольку из-за него люди могут перестать думать самостоятельно. Рауль, по сообщениям, сравнил ИИ с калькулятором, отметив, что технология должна дополнять знания человека, а не заменять их, и что знакомиться с ИИ следует после освоения фундаментальных предметов.

Кто такой Рауль Джон Аджу

Уроженец штата Керала (город Кочи), Рауль известен в Индии как «AI Kid of India». Свою компанию AIRealm Technologies он основал в августе 2024 года и занимает в ней должность технического директора. В штате числится около 15 сотрудников. Помимо образовательной платформы ThinkCraft, предназначенной для изучения ИИ в игровой форме, он разработал ещё 15 ИИ-продуктов. По данным индийских СМИ, его отец, ранее работавший в компаниях Amazon, Adobe, Wipro, IBM, теперь трудится в компании сына и получает зарплату около 200 тыс. рупий в месяц (примерно 2 130 долларов, или около 170 тысяч рублей). Рауль объяснял это желанием перенять его корпоративный опыт.

Случаи, когда рядовые граждане делают селфи с Владимиром Путиным, нельзя назвать массовыми, но они регулярно происходят в рамках публичных мероприятий и часто становятся вирусными. Как правило, такие фотографии появляются на молодёжных форумах, образовательных интенсивах или встречах с талантливыми школьниками и студентами. В российской практике президент нередко идёт навстречу просьбам о совместном кадре, если это происходит в неформальной части мероприятия.

Однако публикация такого фото с иностранным участником — особенно из Индии, страны-партнёра по БРИКС, — случается реже и обычно привлекает внимание как российских, так и зарубежных медиа.