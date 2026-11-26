Приём вопросов для программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стартовал 27 ноября в 00:00 мск и будет продолжаться до конца эфира 10 декабря. Сама программа, которая объединяет прямую линию и большую пресс‑конференцию, начнётся 10 декабря в 12:00 мск.

По словам пресс‑секретаря президента Дмитрия Пескова, мероприятие перенесли на более ранний срок из‑за напряжённого рабочего графика главы государства в декабре. Путин заранее получает от ведомств обновлённую информацию по главным темам повестки.

Задать вопрос президенту можно разными способами: через сайты moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), по бесплатному телефону 8‑800‑200‑40‑40, с помощью СМС и ММС на номер 0‑40‑40, через мобильное приложение программы, в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» (в том числе в формате видео), а также через чат‑бот в национальном мессенджере «Макс». Для звонков из‑за рубежа выделены номера +7‑495‑539‑40‑40 и +7‑499‑550‑40‑40.

В 2026 году при обработке обращений вновь планируют использовать искусственный интеллект. По словам Пескова, функционал ИИ при подготовке прямой линии российского лидера расширился, нейросеть дала возможность задействовать еще несколько сотен операторских постов для приема обращений.