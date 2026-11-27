Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев накануне посетил Москву, провёл переговоры с президентом России и вместе с Владимиром Путиным принял участие в международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта». Глава крупнейшей центральноазиатской державы констатировал, что мир находится на пороге новой научно-индустриальной, на этот раз — цифровой — революции, которая неизбежно приведёт не только к кардинальным изменениям в глобальной экономике, но и в самом мировоззрении людей. В этой связи, по словам Токаева, ощутимый вклад вносят совместные с Россией инициативы в сфере «цифры». С подробностями — корреспондент aif.ru.

Стратегическое направление

Как известно, 2026 год в Казахстане объявлен Годом цифровизации и искусственного интеллекта. Лидер страны Касым-Жомарт Токаев личным примером «заряжает» соотечественников на изучение и внедрение ИИ во все сферы жизни. Естественно, с ключевым условием, сформулированным самим президентом: «Без ущерба и подмены профессиональной деятельности».

В апреле этого года Астану посетил председатель правления «Сбербанка» Герман Греф, которого принял президент Казахстана. По всей видимости, тогда, при обсуждении перспектив применения ИИ в финансовой сфере, глава «Сбера» и передал приглашение от российского президента посетить международную конференцию «Путешествие в мир искусственного интеллекта» в Москве.

Конференция стала совместной. На выставке были представлены последние достижения России и Казахстана в области искусственного интеллекта. А после мероприятия Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин встретились с молодыми талантами — победителями международных олимпиад по искусственному интеллекту из России и Казахстана.

Выступая на конференции, глава Казахстана высоко оценил достижения России в науке и современных технологиях. «Россия испокон веков была известна и уважаема своими гениальными учёными-изобретателями, в том числе в сфере инженерии. По данным Всемирной организации интеллектуальной собственности, Россия занимает второе место в мире по числу заявок на производство уникальных конструкций и моделей, значение которых для развития человечества трудно переоценить», — заявил Токаев.

Глава центральноазиатского государства подчеркнул, что Казахстан, безусловно, заинтересован в расширении взаимодействия с российскими партнёрами по «цифре», поскольку она объявлена приоритетной в программе общеказахстанских реформ.

«В новой Конституции, вступившей в законную силу 1 июля этого года, развитие науки и инноваций объявлено стратегическим направлением, а знания и прогресс — основными ценностями государства. Именно поэтому рассматриваем форум важным, актуальным для Казахстана, о чём свидетельствует и состав нашей делегации. Это руководители профильных государственных органов, представители крупного бизнеса айти-сообщества. Казахстан и Россию объединяют многовековая дружба, общая история, прочные экономические отношения и разносторонние гуманитарные связи. Убеждён, сотрудничество в сфере передовых технологий станет основным направлением казахстанско-российского стратегического партнёрства», — считает Токаев.

В свою очередь Владимир Путин, общаясь с казахстанским коллегой, отметил, что «наши регулярные встречи создают определённую атмосферу, придают динамику всему этому процессу».

Железные факты

В своих выступлениях (и на конференции «Сбера», и во время встречи с Владимиром Путиным) президент Казахстана акцентировал внимание на геополитических реалиях. Прежде всего Касым-Жомарт Токаев отметил, что мировая технологическая трансформация происходит в условиях геополитической напряжённости и дефицита доверия между государствами.

«Можно говорить о появлении принципиально новой геотехнологической карты мира, в которой доступ к передовым разработкам, вычислительным мощностям и квалифицированным кадрам становится определяющим фактором конкурентоспособности и безопасности государств. Попытки ограничить международное научное взаимодействие, сосредоточить критически важные технологии в руках узкого круга участников этого процесса чреваты усилением глобального технологического неравенства. Считаем крайне важным не допустить появления новых разделительных линий, обеспечить надлежащие условия для осуществления взаимовыгодного научно-технологического сотрудничества», — заявил лидер крупнейшей центральноазиатской державы.

По его словам, в новых геополитических условиях важнейшим фактором технологической конкурентоспособности становятся доступность энергоресурсов, надёжность электросетей и эффективность их использования. Поэтому, по словам Токаева, в Казахстане принято стратегическое по своей сути решение о строительстве нескольких атомных электростанций.

«Первую станцию „Балхаш“ мы сооружаем в партнёрстве с Россией при ведущей роли корпорации „Росатом“», — напомнил глава республики.

На встрече с Владимиром Путиным казахстанский лидер откровенно признался, что «смотрел и радовался за Россию» на саммите в Шэньчжэне. «[Россия] именно в этот очень сложный период развития истории, когда геополитика, как говорится, пустилась в пляс, то есть является абсолютно нестабильной, вышла на первый план в качестве великой державы. И, конечно же, это огромная заслуга президента России в Вашем лице, Владимир Владимирович. Я этому обстоятельству искренне рад. Россия — великая держава...», — сказал Токаев.

Выступая перед международными участниками «Путешествия в мир искусственного интеллекта», президент Казахстана ещё раз отметил факт признания России великой державой в связи с принятием декларации «Большой тройки». «Как гласит восточная мудрость, спорить с железными фактами — значит попусту тратить время», — подытожил Касым-Жомарт Токаев.