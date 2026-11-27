В Москве состоялась встреча Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева, на которой рассматривались актуальные темы взаимодействия двух государств. Об этом проинформировал журналистов пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам Пескова, главы государств затрагивали текущую повестку. Оба президента отметили, что товарооборот между странами демонстрирует увеличение.

Представитель Кремля охарактеризовал такую тенденцию как весьма позитивную, подчеркнув, что сотрудничество охватывает все сферы.

Переговоры Путина с Токаевым прошли в среду в Кремле. Днем позже оба лидера стали участниками международной конференции, посвященной искусственному интеллекту, — «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey).