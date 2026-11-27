В индийских социальных сетях активно распространяется видео беседы президента России Владимира Путина с 17-летним школьником из Индии Раулом Джоном Аджу. Они обсудили применение искусственного интеллекта в образовании.

Встреча состоялась после пленарного заседания конференции AI Journey в Москве. Вместе с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым Путин пообщался с молодыми участниками из России, Казахстана и Индии.

Аджу спросил, можно ли использовать искусственный интеллект для изучения математики через игры и видео. В ответ российский лидер отметил, что ИИ может быть полезным помощником, однако не должен заменять самостоятельное мышление.

«Не считаете ли вы, что зависимость от искусственного интеллекта представляет угрозу образовательному процессу?», — спросил Путин.

Подросток ответил, что с ИИ нужно взаимодействовать, однако полагаться на него полностью не стоит.

Позже Аджу опубликовал в Instagram* совместное селфи с Путиным. Публикация собрала более 30 тысяч отметок «Нравится». Под фотографией подросток написал, что еще несколько лет назад не мог и представить, что однажды сделает снимок с российским президентом.

«От создания моего первого видео в ванной в девять лет до селфи с президентом Путиным — даже в самых смелых мечтах я не мог представить, что жизнь приведет меня сюда», — написал он.

Фото, которое опубликовал Раул Джон Аджу Фото: Соцсети/ @raul_the_rockstar

Аджу занимается популяризацией искусственного интеллекта. Он начал снимать видео в девятилетнем возрасте, а сейчас является основателем и техническим директором стартапа в сфере ИИ.

* Instagram принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.