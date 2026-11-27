В России появилась возможность создания цифровых информационных моделей в формате IFC для получения свидетельства об утверждении архитектурно-градостроительного решения (САГР). Эта функция была разработана при поддержке правительства Москвы благодаря интеграции городского сервиса «Якорь IFC». Об этом сообщил Владислав Овчинский, министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства.

Если ранее для подготовки цифровых моделей для согласования требовалось использование дополнительных инструментов, то теперь все необходимые операции можно выполнять в Renga, программном обеспечении, которое архитекторы и проектировщики используют для разработки информационных моделей зданий. Интеграция позволяет учитывать требования Москвы к составу и структуре цифровых материалов на этапе их создания. Развитие электронных сервисов для участников инвестиционно-строительной деятельности осуществляется в рамках нацпроекта «Экономика данных».

«Для нас важно, чтобы переход на цифровые технологии не создавал дополнительных сложностей для профессионального сообщества, а, напротив, делал работу архитекторов и проектировщиков удобнее. Интеграция сервиса “Якорь IFC” в отечественную систему – еще один шаг в этом направлении. Специалисты смогут готовить необходимые для согласования материалы в привычной программной среде, не тратя время на дополнительные операции и исправление технических ошибок», – цитирует Овчинского пресс-служба столичного Департамента градостроительной политики.

По словам Овчинского, подобное взаимодействие города с российскими разработчиками стимулирует развитие отечественных цифровых решений и расширяет их применение в строительстве.

«Якорь IFC» помогает формировать цифровые модели с учетом требований согласования архитектурно-градостроительных решений в столице. Его можно найти на портале «СтроимПросто». Плагин позволяет снизить риск технических ошибок и несоответствий, что особенно важно для проектных организаций, работающих над несколькими объектами и регулярно подготавливающих документацию для городских согласований.

Формат IFC обеспечивает обмен данными между различными программами для информационного моделирования, позволяя передавать цифровые модели без привязки к конкретной платформе. Поддержка этого формата расширяет возможности использования российского ПО при подготовке градостроительной документации.

Интеграция городских сервисов с профессиональными программами упрощает взаимодействие проектных организаций с Москвой. Специалисты могут учитывать требования непосредственно при создании моделей, а не адаптировать документы перед подачей на согласование. Это сокращает объем повторной работы и делает подготовку более предсказуемой, что особенно важно в условиях масштабного строительства в столице. Например, только за десять месяцев текущего года в рамках программы реновации в Москве было возведено шестьдесят семь новостроек с общей площадью квартир свыше 1,3 млн кв. м, что позволило Московскому фонду реновации сохранить лидерство по вводу жилья в стране.

Добавим, портал «СтроимПросто», являющийся частью Информационно-аналитической системы управления градостроительной деятельностью, развивается Департаментом градостроительной политики города Москвы совместно с Департаментом информационных технологий.