В Басманном районе (ЦАО) возвели два жилых домов для программы реновации по адресам: улица Госпитальный Вал, дома 3Б и 5А. В зданиях оборудовали 453 квартиры, их общая площадь превышает 24 тыс. кв. м. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

«В Басманном районе построили два современных дома, в которых суммарно оборудовали 453 квартиры общей площадью более 24 тысяч квадратных метров. В них выполнили улучшенную отделку, установили сантехнику и электроприборы. При строительстве домов применялись монолитная технология, качественные материалы и современные инженерные решения. Все это обеспечит зданиям долговечность, а людям – комфортные условия проживания», – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного Департамента градостроительной политики.

Овчинский также отметил, что на первых этажах разместили вестибюли, колясочные и комнаты для консьержей. Кроме того, предусмотрены помещения для аптек, пунктов выдачи заказов, досуговых центров и других объектов сферы услуг.

Придомовые территории благоустроили с учетом возможностей для активного и спокойного отдыха. Здесь оборудовали детские и спортивные площадки с безопасным прорезиненным покрытием, а также зоны отдыха со скамейками.

Архитектурное оформление зданий выполнено в природных оттенках. Фасады дома на Госпитальном Валу (д. 3Б) облицевали стальными кассетами и хризотилцементными панелями рубинового и терракотового цветов. Витражное остекление первого этажа придает зданию визуальную легкость. Второе здание, расположенное по адресу: Госпитальный Вал, д. 5А, оформлено в светло-серых и насыщенно-серых тонах с использованием тех же материалов. Новостройки гармонично вписались в окружающую застройку.

В шаговой доступности от ЖК находятся учебные заведения, поликлиники, спортивные центры, магазины и остановки общественного транспорта. Поблизости расположен пересадочный узел «Электрозаводская», объединяющий одноименные станции третьего МЦД, Большой кольцевой и Арбатско-Покровской линий метро. Также неподалеку находится станция «Лефортово» БКЛ. Среди расположенных рядом зеленых зон — Лефортовский парк с каскадами прудов и Семеновская набережная.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что с начала года в столице расселили около 220 старых домов по программе реновации.

Программу утвердили в августе 2017 года. Она затрагивает около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил вдвое увеличить темпы реализации программы. Также он сообщил, что суперсервису «Переезд по программе реновации» исполнилось шесть лет.

Москва остается одним из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы возведения жилья соответствуют целям и инициативам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».