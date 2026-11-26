В районе Измайлово (ВАО) планируется реализовать проект комплексного развития территории жилой застройки (КРТ). Жителям четырех пятиэтажных домов предложат равнозначные квартиры в пределах того же района. Соответствующие гарантии закреплены постановлением правительства Москвы. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский.

В проект планируется включить здания по адресам: улица 5-я Парковая, дом 39, корпуса 1, 2, 4, и дом 41.

«Благодаря механизму КРТ жилой застройки столица может системно обновлять жилой фонд для жителей в границах знакомых им районов. Это особенно важно для москвичей, чьи дома не были включены в программу реновации, но соседствуют с уже расселяемыми пятиэтажками. Так, еще один проект КРТ жилой застройки планируется в районе Измайлово. Возможность улучшить жилищные условия и переехать из старого жилья в новое появилась у жителей четырех пятиэтажек», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.

Овчинский подчеркнул, что решение об участии в проекте жители примут самостоятельно по итогам общедомового голосования.

Порядок переселения будет регулироваться нормативным правовым актом правительства Москвы.

По поручению мэра столицы Сергея Собянина город расширяет и ускоряет программу переселения жителей из ветхого жилья. Сейчас она охватывает более пяти тысяч старых домов. Здания, не вошедшие в программу реновации в 2017 году, могут быть расселены с помощью механизма КРТ жилой застройки.

При отборе домов для таких проектов преимущественно учитываются обращения жителей, которые ранее просили включить их здания в программу реновации, а также состояние строений, которые в ближайшее время могут стать непригодными для проживания.

Первый пилотный проект КРТ жилой застройки реализовали на улице Гарибальди в районе Черемушки. По итогам голосования жителей город одобрил его в декабре 2025 года.

В рамках программы комплексного развития территорий в Москве на месте бывших промзон, неэффективно используемых и незастроенных участков формируют новые городские пространства, интегрированные в существующую застройку. Сейчас на разных стадиях проработки и реализации находится более 470 проектов КРТ общей площадью свыше 4,7 тысячи гектаров. Программа реализуется по поручению Сергея Собянина.